Primo successo in Champions per l' Atalanta Bruges piegato 2-1
I nerazzurri vincono in rimonta con un rigore di Samardzic e la rete decisiva di Pasalic BERGAMO - Prima affermazione in Champions League per la nuova Atalanta di Ivan Juric, i bergamaschi hanno vinto 2-1 contro il Bruges in rimonta grazie alle reti nella ripresa di Samardzic, su calcio di rigore, e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L’Atalanta vince in Champions, Bruges battuto in rimonta con i gol di Samardzic e Pasalic - La "dea" perfeziona la rimonta nella ripresa dopo un match che sembrava stregato: il pareggio arriva con un tiro dal dischetto, poi il guizzo ... Riporta fanpage.it
Va sotto, soffre, rimonta e vince. Atalanta, prima gioia Champions: 2-1 col Bruges - A segno Tzolis, ribaltano il risultato un rigore di Samardzic e un colpo di testa di Pasalic al minuto 87 ... Lo riporta msn.com