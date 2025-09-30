Primo raccolto del riso Tea in Italia la Statale completa la sperimentazione

Dopo le devastazioni dello scorso anno nelle risaie Pavese e della vite a Verona, il team dell’Università Statale di Milano ha completato con successo la prima sperimentazione in campo. 🔗 Leggi su Wired.it

