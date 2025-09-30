Primavera Civica | Il caso D’Ambra preoccupa
"La misura è colma e PrimaVera Civica non può restare in silenzio davanti a questo modo di comportarsi nelle Istituzioni". E’ ciò che dicono i rappresentanti della lista secondo i quali "quanto accaduto al consigliere Riccardo D’Ambra (nella foto), peraltro appartenente alla maggioranza di destra, rappresenta l’ennesima conferma del degrado istituzionale in cui è precipitato il governo cittadino. A lui va la nostra piena solidarietà, ma la condanna politica va dritta al sindaco Buoncristiani e al presidente del Consiglio comunale, primi responsabili di un comportamento che mina il rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
