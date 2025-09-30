Prima riunione della zona 18 Lions ad Agropoli
Si è svolta ieri sera, all’Hotel Serenella di Agropoli, la prima riunione della Zona 18 del Distretto Lions 108 YA, guidata dalla nuova presidente di zona Sara Annachiara Spinelli. Un incontro che ha visto la partecipazione di Luca Di Bartolomeo, presidente del Lions Club Paestum Host, Giuseppe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Prima riunione della Zona 18 Lions ad Agropoli: Sara Annachiara Spinelli apre l’anno sociale con un forte appello all’unità - La riunione di Agropoli si è trasformata così in un momento non soltanto organizzativo, ma di forte condivisione di valori e prospettive ... Lo riporta infocilento.it