Prima riunione della zona 18 Lions ad Agropoli

Salernotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta ieri sera, all’Hotel Serenella di Agropoli, la prima riunione della Zona 18 del Distretto Lions 108 YA, guidata dalla nuova presidente di zona Sara Annachiara Spinelli. Un incontro che ha visto la partecipazione di Luca Di Bartolomeo, presidente del Lions Club Paestum Host, Giuseppe. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: prima - riunione

STRISCIA LA NOTIZIA: PRIMA RIUNIONE, VETI SMENTITI, DE FILIPPI-RICCI STIMA E AMICIZIA

Prima riunione della Consulta delle Elette dopo la nomina di Angela Tribini

Gli Usa per la prima volta alla riunione dei Volenterosi: l’Italia mette a segno un altro successo diplomatico

Prima riunione della Zona 18 Lions ad Agropoli: Sara Annachiara Spinelli apre l’anno sociale con un forte appello all’unità - La riunione di Agropoli si è trasformata così in un momento non soltanto organizzativo, ma di forte condivisione di valori e prospettive ... Lo riporta infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Riunione Zona 18