Ancona, 30 settembre 2025 - Ottobre inizia con il maltempo nelle Marche: temporali e raffiche di vento. Le previsioni parlano di precipitazioni "nevose sulle vette più alte dell'Appennino meridionale". Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulle Marche pochi giorni fa, in particolare nell'Ascolano e nel Fermano dopo il centro storico è stato completamente allagato da un violento temporale con tanto di grandine causando problemi ai residenti e danni e allagamenti alle attività, tornano i temporali con tanto di allerta meteo gialla diramata da Protezione civile e Regione per la giornata di domani 1 ottobre.

© Ilrestodelcarlino.it - Prima neve in montagna nelle Marche e ancora temporali forti: ecco dove