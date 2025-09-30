Prima di usare una gonna e iniziare a dire che era gay E se fosse? Cosa c’è?

2025-09-30 10:38:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Federico Bernardeschi (Carrara, 1994) È tornato in Italia e ha aperto su un canale. L’ex de Fiorentina, Juventus e Toronto firmato dal Bologna è stato sincero in ‘BSMT’ Per parlare sull’omofobia nel “calcio”.? Lo ha fatto per parlare in prima persona. “ 12 anni fa ho usato una gonna e che problema c’è? Se mi piace, lo uso. Cominciarono a dire che era gay. E se lo fosse? Cosa importa? Non lo dico? In effetti, sarei orgoglioso. Mi tolgo il cappello a coloro che hanno lasciato l’armadio “, ha detto l’internazionale italiano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com