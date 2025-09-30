Prezzi carburanti benzina e gasolio ancora in salita nonostante il calo delle quotazioni internazionali

Non si arresta la corsa dei prezzi carburanti in Italia. Nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, alla pompa si registrano ancora ritocchi al rialzo per benzina e gasolio. A confermarlo è la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, che segnala un aumento di 2 centesimi sui listini consigliati di Q8 e un rialzo di 1 centesimo sulla benzina targata Tamoil. I prezzi medi in Italia. Secondo i dati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborati da Staffetta Quotidiana, rilevati ieri mattina su circa 18mila impianti, i prezzi medi sono i seguenti: Benzina self service: 1,715 eurolitro (invariato; compagnie 1,721; pompe bianche 1,704). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

