Prevenzione tumori in Emilia-Romagna | gli screening gratuiti e come funzionano
Diagnosi precoce a mammella e collo dell'utero con alta partecipazione. Solo la metà dei convocati invece si presenta per il test al colon retto. La regione punta a incrementare l'adesione con una nuova campagna. L'assessore Fabi: "Colmare il divario è prioritario". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: prevenzione - tumori
Tumori, Maselli (Lazio): "Investimenti e prevenzione al centro del rilancio regionale"
Tumori, Ciocchetti (Fdi): "Investire in prevenzione sostiene sistema e cure"
Fondazione ANT, contro i tumori grazie a prevenzione e assistenza domiciliare
“Race for the Cure” appuntamento a Salerno con la prevenzione contro i tumori del seno - facebook.com Vai su Facebook
Tumori ginecologici: consapevolezza, prevenzione, vita. Il messaggio della Prof.ssa Manuela Ludovisi per il World GO Day - X Vai su X
In Emilia-Romagna calano incidenza e mortalità dei tumori grazie agli screening gratuiti. Nuova campagna sul colon retto “L’hai fatta?” - Romagna la prevenzione si traduce in dati concreti: meno tumori e meno mortalità. Riporta ravennanotizie.it
Diagnosi precoce dei tumori del colon retto - Da vent’anni è attivo lo screening per il colon retto, che fino al 2024 era destinato ai cittadini di entrambi i sessi tra i 50 e i 69 anni. Si legge su ilrestodelcarlino.it