Prevenzione rosa | Palazzo di città si illumina per Airc

Ha accolto le richieste di ANCI e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, il Comune di Salerno: si illumineranno di rosa i palazzi comunali e i monumenti più significativi dei comuni, in occasione della Campagna Nastro Rosa AIRC di ottobre, dedicata a sensibilizzare sull’importanza di ricerca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

