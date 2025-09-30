Prevenzione del tumore al seno in sei mesi screening per quasi 50mila bergamasche

Ottobre, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, torna a colorarsi di rosa. Al via una campagna nazionale di Ats che mira a richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e dell’adesione ai programmi di screening. L’attività di screening mammografico, secondo l’Osservatorio Nazionale, se eseguita in modo organizzato e con adeguata copertura ha dimostrato di ridurre la mortalità per tumore al seno in misura significativa, stimata tra il 20 e il 38%. Nel territorio orobico, Ats Bergamo è da tempo impegnata attivamente nei programmi di screening di Regione Lombardia, rivolti dopo l’estensione della fascia sperimentale alle donne di età 45-74 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Prevenzione del tumore al seno, in sei mesi screening per quasi 50mila bergamasche

