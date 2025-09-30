Prevenire il tumore al seno La Campagna Nastro Rosa | Un mese di iniziative
Il tumore al seno. Un mese di iniziative per la prevenzione. Ecco la Campagna Nastro Rosa. L’iniziativa, nata nel 1989 da un’idea di Evelyn Lauder, presidente di Estée Lauder Companies, ha avuto come obiettivo quello di diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore della mammella, ancora oggi una delle principali cause di mortalità tra le donne. Dal suo lancio negli Stati Uniti, la campagna si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, contribuendo in maniera significativa a sensibilizzare milioni di persone. Grazie a un’informazione più corretta e a controlli sempre più tempestivi, la mortalità legata a questa patologia, pur con un’incidenza crescente, ha registrato negli anni una progressiva diminuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Prevenire il tumore al seno, un Parco Rosa in piazza Duomo. “Mammografie gratuite”
Piazza Grande, esami gratuiti per prevenire il tumore al seno: appuntamento domenica 28 settembre
Cancro al fegato, drammatico aumento dei casi entro 25 anni: cause e come prevenire il tumore
Prevenire è vivere! Il prof. Gianluca Franceschini, direttore di Senologia al Policlinico Gemelli di Roma, ci spiega come difendere il nostro seno dal pericolo che più temiamo: il tumore al seno. Un’intervista da non perdere https://www.italpress.com/la-salut - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre rosa sulla #prevenzione al #tumore al seno: Anvolt si concentra sull'alimentazione. E' con una pizza tutta speciale che l'associazione Anvolt dà il proprio contributo alle iniziative per il mese della prevenzione al tumore al seno - X Vai su X
Torna la campagna “Ottobre rosa” della Lilt, un mese dedicato alla prevenzione dei tumori - Torna la campagna "Ottobre rosa", un mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, promossa dalla Lilt in collaborazione con l'Anci ... Segnala msn.com
Tumore al seno. Al via nelle farmacie la Campagna 2025 “Nastro Rosa Airc” - Per sostenere le donne e il lavoro dei ricercatori contro il tumore al seno nelle farmacie sarà possibile acquistare la spilla con il nastro rosa di Airc a fronte di una donazione minima di 2 euro. Lo riporta quotidianosanita.it