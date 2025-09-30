Il tumore al seno. Un mese di iniziative per la prevenzione. Ecco la Campagna Nastro Rosa. L’iniziativa, nata nel 1989 da un’idea di Evelyn Lauder, presidente di Estée Lauder Companies, ha avuto come obiettivo quello di diffondere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore della mammella, ancora oggi una delle principali cause di mortalità tra le donne. Dal suo lancio negli Stati Uniti, la campagna si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, contribuendo in maniera significativa a sensibilizzare milioni di persone. Grazie a un’informazione più corretta e a controlli sempre più tempestivi, la mortalità legata a questa patologia, pur con un’incidenza crescente, ha registrato negli anni una progressiva diminuzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenire il tumore al seno. La Campagna Nastro Rosa: "Un mese di iniziative"