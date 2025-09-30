Prestazione universale di 850 euro come richiederla se muore il beneficiario | istruzioni Inps

Arrivano nuove indicazioni dell’Inps in merito alla Prestazione universale di 850 euro. In queste ore, infatti, l’istituto di previdenza ha pubblicato il messaggio numero 2821, datato 26 settembre 2025, con il quale fornisce indicazioni operative sulle rate maturate e non riscosse della quota integrativa, conosciuta come « assegno di assistenza », della Prestazione universale. Il caso trattato dall’Inps è quello del decesso del beneficiario e di come debbano essere riscosse le rate dagli eredi, previa domanda e a patto che si proceda con la rendicontazione delle spese sostenute nel rispetto delle regole di funzionamento della misura. 🔗 Leggi su Lettera43.it

