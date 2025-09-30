Pressioni su Hamas perché accetti il piano  Trump | Hanno 3-4 giorni per rispondere?La destra israeliana |  Soluzione pericolosa

Il Papa: proposta interessante, accettino. Nervosismo dei Paesi arabi per le modifiche ottenute da Netanyahu che dice «no» allo Stato palestinese. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Gaza. Pressioni per l’accordo con Hamas, ma Netanyahu tira dritto

Il piano di pace per Gaza, pressione su Hamas. Trump: «Hanno 3-4 giorni per rispondere di sì» - Nervosismo dei Paesi arabi per le modifiche ottenute da Netanyahu che dice «no» allo Stato palestinese ... Come scrive msn.com

Israele accetta la proposta di accordo di Trump. 'Ma Hamas deponga le armi' - Israele "ha detto sì all'ultima proposta di accordo con Hamas" avanzata dal presidente Usa Donald Trump: lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, parlando da Budapest ... Segnala ansa.it

