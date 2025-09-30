Presidio e flash mob per la Palestina
Una domenica mattina diversa a Cattolica. Piazza Roosevelt si è trasformata in un luogo di protesta e solidarietà: circa duecento persone si sono radunate davanti al Comune per un flash mob e presidio a sostegno del popolo palestinese. L’iniziativa, nata dal basso e promossa da due cittadini, Anna Maria Sanchi e Claudio Roncarati, ha raccolto un numero importante di partecipanti, segno che anche nella Regina cresce l’urgenza di prendere posizione di fronte a quanto accade a Gaza. Gli organizzatori hanno spiegato chiaramente il senso della mobilitazione: "Perché un flashmob per Gaza? – spiegano Roncarati e Sanchi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
