Presidio contro il ' cubo nero | Basta speculazione Firenze sia per chi ci vive FOTO

Firenzetoday.it | 30 set 2025

Un tour nei luoghi della città “venduti alla speculazione”, nei grandi contenitori dismessi offerti, spesso a prezzi stracciati, ai grandi gruppi internazionali dell'extra-lusso. Non poteva che cominciare dal ‘cubo nero’, il lotto di oltre cento appartamenti sorto lì, tra Corso Italia e via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Iniziativa ' Cubo nero' a Firenze il 29 settembre - Iniziativa "Cubo nero", appuntamento lunedì 29 settembre, ore 18. Si legge su nove.firenze.it

presidio contro cubo nero‘Cubo Nero’, Procura indaga per reati edilizi - Nei giorni scorsi, secondo quanto appreso, carabinieri e guardia di finanza, su mandato della Procura,  hanno acquisito la documentazione relativa all'ex teatr ... Segnala controradio.it

