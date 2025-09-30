Presentazione del libro ' Finisterrae' alla Libreria Dovillo

Sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 18.00, appuntamento a Caltagirone (CT) alla Libreria Dovillo di Piazza Vincenzo Bellini 12 per la presentazione del libro di Cinzia Di Mauro 'Finisterrae'. Ingresso libero. A dialogare con l'autrice sarà Maria Attanasio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

