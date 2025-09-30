Prepariamoci alla guerra per vincerla il capo del Pentagono ai generali Trump | Nucleare? Spero di non doverlo usare
«L’era del Dipartimento della Difesa è finita. Benvenuti al Dipartimento della Guerra». Sembrava una riunione top secret, quella annunciata cinque giorni fa dal capo del Pentagono Pete Hegseth. Ma dopo il discorso pronunciato di fronte a generali e ammiragli americani, richiamati in massa da tutto il mondo, sembra più una dichiarazione d’intenti: «Il nostro compito è prepararci alla guerra. E vincerla». Il segretario del Pentagono, rinominato da Donald Trump «dipartimento della Guerra», ha illustrato la nuova strategia militare delle forze armate americane tutta incentrata sulla «sicurezza e difesa interna». 🔗 Leggi su Open.online
