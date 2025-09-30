Prepariamoci alla guerra Dagli Usa l’annuncio dal ministro della Difesa di Trump | E le donne…

“ Prepariamoci alla guerra “. A dichiararlo con toni perentori è stato il capo del Pentagono, Pete Hegseth, nel corso di un intervento a Quantico. Hegseth, di fronte a centinaia di generali dell’esercito a stelle e strisce, ha parlato apertamente di “prepararsi alla guerra”, e che “l’era del Dipartimento della Difesa è finito”. “Il nostro compito – ha proseguito – è prepararsi alla guerra e vincerla – Pace attraverso la guerra in un momento cruciale”. “Leader politici sciocchi e sconsiderati hanno impostato la bussola sbagliata e abbiamo perso la strada. Siamo diventati ‘il dipartimento woke’ “, ha detto Hegseth, annunciando l’intenzione di cancellare “decenni di declino”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it