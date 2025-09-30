Preparatevi alla guerra L’annuncio del Pentagono scuote il mondo intero

Un discorso destinato a rimanere nella storia quello pronunciato dal capo del Pentagono Pete Hegseth presso la Marine Corps Base di Quantico, in Virginia. L’intervento ha segnato una svolta radicale per le forze armate statunitensi, sancendo il ritorno al nome originario di “Dipartimento della Guerra” e l’inizio di una nuova dottrina militare incentrata sulla preparazione al conflitto come strada privilegiata per garantire la pace. Leggi anche: Vittorio Sgarbi va a votare ma finisce male: la denuncia della figlia Evelina Il discorso di Hegseth ai militari. In presenza di centinaia di alti ufficiali, generali e ammiragli provenienti da tutto il mondo, Hegseth ha definito con chiarezza la nuova missione: “ Le uniche persone che meritano la pace sono quelle disposte a fare la guerra per difenderla. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Preparatevi alla guerra”. L’annuncio del Pentagono scuote il mondo intero

In questa notizia si parla di: preparatevi - guerra

Usa, capo del Pentagono ai generali: “Preparatevi alla guerra”

Centinaia di generali Usa convocati per una riunione urgente, il capo del Pentagono: "Preparatevi alla guerra perché vogliamo la pace"

Il capo del Pentagono a generali e ammiragli: «Preparatevi alla guerra»

Usa, capo del Pentagono ai generali: “Preparatevi alla guerra” - X Vai su X

Ragazzi, preparatevi alla guerra. Pensavate di entrare a scuola per imparare, crescere, maturare? Invece no: c’è chi vi vuole reclutati. Militari in classe. Questo è il “progetto educativo” che da quest’anno verrà proposto alle scuole elementari e medie della Tos - facebook.com Vai su Facebook

Il capo del Pentagono a generali e ammiragli: «Preparatevi alla guerra» - Pete Hegseth, il capo del Pentagono, ha accolto i generali e gli ammiragli statunitensi in una base militare in Virginia affermando: «Preparatevi alla guerra, non alla difesa». Riporta msn.com

Usa, capo del Pentagono ai generali: “Preparatevi alla guerra” - "Da questo momento in poi, l'unica missione del Dipartimento della Guerra appena ripristinato è questa: combattere la guerra. Secondo msn.com