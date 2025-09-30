Premio Sandomenichino Successo per la kermesse La poetessa Manfredi illumina il ’Guglielmi’

Un teatro gremito per la cerimonia della 66esima edizione del premio letterario Sandomenichino. Dal sagrato della chiesa di Poveromo alla terrazza Vistamare, la finalissima del prestigioso premio ha conquistato la location più autorevole della città: il teatro Guglielmi di Massa dove sono stati accolti i vincitori delle sezioni in cui si suddivide il concorso. Un concorso internazionale che da 66 anni celebra la poesia e la prosa. E per la poesia, a vincere il Sandomenichino 2025 è Giulia Manfredi, giovane poetessa di Massa. 2° classificato: Marcello Tagliente, 3° Giulio Redaelli, 4° Saverio Cristiani, 5° Giuseppe Nori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

