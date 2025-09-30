Premio Giuseppe Taliercio da Fondirigenti riconoscimenti alle tesi sul management | ecco il bando

Fondirigenti rinnova il suo impegno nella ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, dell’innovazione digitale e per la promozione dello sviluppo sostenibile e inclusivo, anche per favorire la crescita di nuove generazioni di manager. Nell’ambito di questo impegno, a partire dal 2021 ha istituito il  Premio Giuseppe Taliercio, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani il ricordo della figura e dei valori del manager a cui la Fondazione è intitolata, e per approfondire l’impegno della stessa Fondazione nella ricerca sulle grandi trasformazioni che interesseranno l’economia e l’imprenditorialità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

