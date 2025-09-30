Premio Giuseppe Taliercio da Fondirigenti riconoscimenti alle tesi sul management | ecco il bando
Fondirigenti rinnova il suo impegno nella ricerca sui temi della cultura manageriale d’impresa, dell’innovazione digitale e per la promozione dello sviluppo sostenibile e inclusivo, anche per favorire la crescita di nuove generazioni di manager. Nell’ambito di questo impegno, a partire dal 2021 ha istituito il Premio Giuseppe Taliercio, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani il ricordo della figura e dei valori del manager a cui la Fondazione è intitolata, e per approfondire l’impegno della stessa Fondazione nella ricerca sulle grandi trasformazioni che interesseranno l’economia e l’imprenditorialità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: premio - giuseppe
Allo scrittore Giuseppe Lupo il Premio Friuli Venezia Giulia
Premio Internazionale Francavilla Angitola – Città del Drago: il dottor Giuseppe Pallone nuovo Ambasciatore del Drago
XXXII edizione del Premio Letterario “Giuseppe Berto”: tra i 5 finalisti anche Anna Mallamo, giornalista di Gazzetta del Sud
Premio Letterario Giuseppe Dessì: ultimi giorni tra presentazioni, incontri e laboratori, con due eventi dedicati allo scrittore villacidrese. Cresce intanto l’attesa per il gran finale di sabato 4 ottobre, quando verranno proclamati i vincitori dell’edizione 2025.... - facebook.com Vai su Facebook
Premio Taliercio: tre borse di studio per giovani laureati sul ruolo del management - Fondirigenti lancia un bando per valorizzare le migliori tesi di laurea magistrale su cultura manageriale, innovazione e sostenibilità ... Lo riporta varesenews.it
Fondirigenti, al via 5° edizione del premio di laurea 'Giuseppe Taliercio' - Fondirigenti, il fondo interprofessionale leader in Italia per il finanziamento della formazione dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager, è da sempre impegnato nella ricerca sui temi ... Come scrive adnkronos.com