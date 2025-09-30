Premio di Studio Menabue Dalla memoria all’impegno delle nuove generazioni
È stato presentato ieri a Palazzo Allende il Premio di Studio ’Federica Menabue’, dedicato all’insegnante e attivista di Cavriago, scomparsa il 30 settembre 2023 a causa di un malore. Un modo per onorarne in maniera attiva la memoria, coinvolgendo così le nuove generazioni su tematiche a lei molto care. A promuoverlo la Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con la stessa famiglia Menabue–Serri e l’associazione Nondasola. Presenti tanti amici e l’intera famiglia di Federica, tra cui il marito Federico Serri, che ha raccontato la nascita dell’iniziativa: "L’insegnamento e l’educazione erano la sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
