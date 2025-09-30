Preghiera della sera 30 Settembre 2025 | Guardami con benevolenza
“Guardami con benevolenza”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: preghiera - sera
Preghiera della sera del 8 Luglio 2025: “Ravviva il mio cuore”
Preghiera della sera del 9 Luglio 2025: “Allontanami dalle tenebre”
Preghiera della sera del 10 Luglio 2025: “Ti ringrazio mio Signore”
Ringraziamo il Signore per questo momento di grazia, di preghiera e di fraternità vissuto insieme questa sera per festeggiare il Carissimo Padre Paolo Della Valle, nostro vicario parrocchiale nell'anniversario del suo 29 di sacerdozio. Grazie per la tua testimon - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: questa sera a Milano veglia di preghiera per la pace promossa da Sant’Egidio con associazioni e movimenti cattolici - AgenSIR - X Vai su X
Preghiera del mattino del 30 Settembre 2025: “Rivela la Tua onnipotenza” - La preghiera di questa mattina, 30 settembre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Secondo lalucedimaria.it
30 settembre, santo del giorno: San Girolamo - Il 30 settembre la Chiesa celebra San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, celebre per la sua straordinaria cultura biblica e per aver tradotto la Bibbia in latino, nella versione conosciuta ... Lo riporta erreemmenews.it