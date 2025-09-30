Preghiera della sera 30 Settembre 2025 | Guardami con benevolenza

Lalucedimaria.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardami con benevolenza”. È la preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 30 settembre 2025 guardami con benevolenza

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 30 Settembre 2025: “Guardami con benevolenza”

In questa notizia si parla di: preghiera - sera

Preghiera della sera del 8 Luglio 2025: “Ravviva il mio cuore”

Preghiera della sera del 9 Luglio 2025: “Allontanami dalle tenebre”

Preghiera della sera del 10 Luglio 2025: “Ti ringrazio mio Signore”

preghiera sera 30 settembrePreghiera del mattino del 30 Settembre 2025: “Rivela la Tua onnipotenza” - La preghiera di questa mattina, 30 settembre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Secondo lalucedimaria.it

preghiera sera 30 settembre30 settembre, santo del giorno: San Girolamo - Il 30 settembre la Chiesa celebra San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa, celebre per la sua straordinaria cultura biblica e per aver tradotto la Bibbia in latino, nella versione conosciuta ... Lo riporta erreemmenews.it

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Sera 30 Settembre