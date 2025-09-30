Precipita nel vuoto da un’altezza di tre metri | grave operaio

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 30 settembre, a Sarezzo: un operaio di 55 anni è caduto da un ponteggio, da circa tre metri di altezza. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.15 in un cantiere di via Dante 210, nella frazione di Ponte Zanano.L’uomo avrebbe battuto la testa. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

