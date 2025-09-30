Precipita dal secondo piano di casa a Mascali donna in codice rosso | era su una scala per pulire i vetri del balcone

Una 55enne è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina di Mascali, rimanendo gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe caduta dopo avere perso l’equilibrio mentre era su una scala a forbice sulla quale era salita per pulire i vetri dell’abitazione. Soccorsa da personale del 118 è stata trasportata con l’elicottero al pronto soccorso dell’ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Precipita dal secondo piano di casa a Mascali, donna in codice rosso: era su una scala per pulire i vetri del balcone

