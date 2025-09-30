Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri delle finestre ricoverata a Catania | 57enne muore poche ore dopo
Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione. Ricoverata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, è deceduta poche ore dopo nel reparto di Rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
