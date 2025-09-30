Precipita dal balcone mentre pulisce i vetri delle finestre ricoverata a Catania | 57enne muore poche ore dopo

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione. Ricoverata in codice rosso all'ospedale Cannizzaro di Catania, è deceduta poche ore dopo nel reparto di Rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: precipita - balcone

Ragazzo di 17 anni precipita dal balcone mentre è in vacanza con gli amici a Corfù: è gravissimo

Ladro si arrampica per rubare in casa, ma precipita dal balcone del secondo piano a Villaricca

Uomo precipita dal balcone: si indaga per omicidio

precipita balcone mentre puliscePrecipita dal balcone mentre pulisce i vetri delle finestre, ricoverata a Catania: 57enne muore poche ore dopo - Una donna di 57 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di una palazzina nel Catanese, mentre puliva le finestre della sua abitazione ... Come scrive fanpage.it

precipita balcone mentre pulisceMascali, morta la donna precipitata dal balcone mentre puliva i vetri - È morta la donna di 57 anni che nel pomeriggio era caduta dal balcone di casa a Mascali. Scrive meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Precipita Balcone Mentre Pulisce