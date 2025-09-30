Pratogiardino pulizia anche per il secondo laghetto | pesci trasferiti nella vasca principale

Viterbotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’intervento del 19 agosto, che aveva riguardato la vasca all’ingresso di pratogiardino, il 30 settembre è la volta del secondo laghetto, situato nella parte del parco verso lo stadio Enrico Rocchi. L’operazione di svuotamento e pulitura segue lo stesso metodo già sperimentato con successo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: pratogiardino - pulizia

