Pratogiardino pulizia anche per il secondo laghetto | pesci trasferiti nella vasca principale
Dopo l’intervento del 19 agosto, che aveva riguardato la vasca all’ingresso di pratogiardino, il 30 settembre è la volta del secondo laghetto, situato nella parte del parco verso lo stadio Enrico Rocchi. L’operazione di svuotamento e pulitura segue lo stesso metodo già sperimentato con successo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
