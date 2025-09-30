Prato nel weekend ecco il Festival di Prossimità
Prato, 30 settembre 2025 - Sabato 4 e domenica 5 ottobre si svolgerà a Prato il Festival della Prossimità, due giornate di eventi, laboratori e attività per animare gli spazi pubblici, rafforzare il senso di comunità e valorizzare le risorse locali. Gli eventi avranno luogo nelle aree dei nove aggregati territoriali individuati dai partecipanti alla Call for Action del progetto Percorsi, che rappresentano le diverse zone coinvolte: Le Badie, Mezzana, Galciana, Fabbricone, La Macine e La Querce, Figline, Santa Lucia e Coiano, Soccorso e Lungobisenzio. Il progetto Percorsi, promosso dal Comune di Prato e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), promuove iniziative di animazione degli spazi pubblici di tipo sociale, culturale e aggregativo, puntando a rivitalizzare gli spazi pubblici e favorendo l'inclusione sociale attraverso eventi che coinvolgono famiglie e giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
