Pratiche innovative di verifica e valutazione degli apprendimenti anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali | l’Intelligenza Artificiale a servizio delle rubriche di feedback parte dall’IC Renato Guttuso di Villagrazia di Carini
Nell’attuale panorama scolastico italiano, pochi temi suscitano tanta attenzione e dibattito quanto la valutazione. Da sempre considerata la cartina tornasole del percorso formativo degli studenti, essa ha vissuto negli ultimi anni un processo di trasformazione profonda, spinta da innovazioni normative e da nuove sensibilità pedagogiche. È in questo contesto che si colloca il corso di formazione di 30 ore organizzato presso l’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, sotto la guida sapiente della dirigente scolastica architetto prof.ssa Valeria La Paglia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: pratiche - innovative
Strategie innovative per la formazione del personale scolastico: pubblicato il catalogo delle buone pratiche SAFI
Dal 2 al 6 ottobre, la fiera Casa Moderna diventa il punto di riferimento per chi cerca soluzioni pratiche e innovative per migliorare la propria abitazione. Con 150 espositori, sarà possibile scoprire tecnologie, materiali e impianti pensati per rendere la casa più - facebook.com Vai su Facebook