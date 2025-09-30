Pratiche innovative di verifica e valutazione degli apprendimenti anche con l’utilizzo delle tecnologie digitali | l’Intelligenza Artificiale a servizio delle rubriche di feedback parte dall’IC Renato Guttuso di Villagrazia di Carini

Orizzontescuola.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’attuale panorama scolastico italiano, pochi temi suscitano tanta attenzione e dibattito quanto la valutazione. Da sempre considerata la cartina tornasole del percorso formativo degli studenti, essa ha vissuto negli ultimi anni un processo di trasformazione profonda, spinta da innovazioni normative e da nuove sensibilità pedagogiche. È in questo contesto che si colloca il corso di formazione di 30 ore organizzato presso l’Istituto Comprensivo Renato Guttuso di Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, sotto la guida sapiente della dirigente scolastica architetto prof.ssa Valeria La Paglia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pratiche - innovative

Strategie innovative per la formazione del personale scolastico: pubblicato il catalogo delle buone pratiche SAFI

Cerca Video su questo argomento: Pratiche Innovative Verifica Valutazione