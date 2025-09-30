Prada ok Antitrust Ue all’acquisizione del controllo su Versace

Roma, 30 set. (askanews) – La Commissione europea ha approvato l’acquisizione del controllo esclusivo della holding che detiene Versace, la Givi Holding S.r.l., da parte di Prada S.p.A., entrambe italiane. L’operazione, riporta un comunicato dell’Antitrust Ue, riguarda principalmente la progettazione, la produzione e la distribuzione di beni di lusso. La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall’operazione proposta. L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it