Prada acquisisce Versace | la decisione dell’Antitrust europeo

Quifinanza.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prada può titare un sospiro di sollievo, anche se i mercati hanno sempre dubitato di uno stop dellAntitrust, ritenendolo pressoché impossibile. La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione del controllo esclusivo di Givi Holding S.r.l., la società che detiene Versace, da parte di Prada S.p.A. L’operazione riguarda principalmente la progettazione, produzione e distribuzione di beni di lusso. Secondo la nota diffusa dall’Antitrust Ue, “l’operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall’operazione proposta”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

