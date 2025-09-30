Pra' chiusure notturne per la demolizione del vecchio viadotto
La polizia locale comunica la chiusura notturna di via Prà per quattro notti per consentire i lavori di riassetto del sistema di accesso al bacino portuale di Voltri, in particolare nei seguenti orari:29 settembre 2025 dalle ore 21 alle ore 530 settembre 2025 dalle ore 21 alle ore 51 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Demolizione della rampa portuale a Genova: tre notti di chiusure - Per lavori di demolizione della rampa d’accesso al porto di Pra’, tre notti con chiusure notturne della via Pra’ e del casello A10/A7. Segnala ligurianotizie.it
Demolizione della rampa per il porto, a Genova chiusa via Pra' per tre notti - Notti di strade chiuse per i quartieri di Pra' e Voltri dove continuano i lavori per la nuova viabilità di accesso al teminal portuale di Genova Pra'. Da primocanale.it