Poste pensioni in pagamento dal 1° ottobre a Roma e provincia

Roma, 30 settembre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti i 393 uffici postali di Roma e provincia le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da domani mercoledì 1. Sempre a partire da domani mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 440 ATM Postamat del territorio, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito associate a contilibretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it