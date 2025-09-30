Poste Italiane le pensioni del mese in pagamento dal primo ottobre

Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì primo ottobre. Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

