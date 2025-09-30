Poste da mercoledì in pagamento le pensioni di ottobre a Messina e provincia

Messinatoday.it | 30 set 2025

Poste Italiane comunica che in tutti i 205 uffici postali della provincia di Messina le pensioni del mese di ottobre saranno in pagamento a partire da mercoledì 1.Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di ottobre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

