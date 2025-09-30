Post sisma consegnati i lavori per la scuola Malaspina
Sono stati consegnati ieri mattina i lavori della scuola Malaspina di Ascoli. L’intervento mira al miglioramento sismico d’edificio scolastico, tramite azioni strutturali e di adeguamento impiantistico e funzionale oltre a energetico e acustico e non ultimo estetico, ma ci saranno anche interventi che riguarderanno anche l’impianto termico e di condizionamento, il comfort acustico, impermeabilizzazioni e copertura. Si punta alla linearità e al minimalismo dell’intervento, che si traducono con un rispetto reverenziale nei confronti dell’edificio, caratterizzato da canoni estetici storici di elevata importanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: post - sisma
Post sisma, Zona franca urbana per la durata di almeno dieci anni
Lavori post sisma, al via la messa in sicurezza dello storico palazzo del centro
Ricostruzione post-sisma, Bolletta (Dsp): «Fino ad oggi solo passerelle politiche»
Post sisma, sportello bancario nel container. Il tribunale: "Non ci fu corruzione". Assolti Alemanno e Del Savio https://ift.tt/tkWwDAH https://ift.tt/in3EMFW - X Vai su X
I solai in laterocemento, presenti in Italia dagli anni '40, sono suscettibili a vari fattori di degrado, tra cui danni post-sisma e infiltrazioni d'acqua. ? Il distacco del fondello delle pignatte rappresenta un rischio serio, con pesi che possono arrivare fino a 75 kg - facebook.com Vai su Facebook
Ricostruzione post sisma: consegnati i lavori per la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Acireale - (Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea) è stato firmato il contratto per i lavori di consolidamento e ristrutturazione della chiesa di Santa Maria degli Angeli, ... Come scrive gazzettinonline.it
Ricostruzione post sisma, 53 chiese tra cantieri e affidamenti - Ricostruzione post sisma, 53 chiese tra cantieri e affidamenti A nove anni dal terremoto cresce l’impegno di Simone De Santis ... Si legge su valnerinaoggi.it