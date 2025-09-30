Post sisma consegnati i lavori per la scuola Malaspina

Sono stati consegnati ieri mattina i lavori della scuola Malaspina di Ascoli. L’intervento mira al miglioramento sismico d’edificio scolastico, tramite azioni strutturali e di adeguamento impiantistico e funzionale oltre a energetico e acustico e non ultimo estetico, ma ci saranno anche interventi che riguarderanno anche l’impianto termico e di condizionamento, il comfort acustico, impermeabilizzazioni e copertura. Si punta alla linearità e al minimalismo dell’intervento, che si traducono con un rispetto reverenziale nei confronti dell’edificio, caratterizzato da canoni estetici storici di elevata importanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

