Posso suonarti una canzone? | Carla Bruni dedica Let it be a Sarkozy mentre lui la riprende Il video virale
“Posso suonarti una canzone amore mio?”: così, in un post su Instagram, Carla Bruni-Sarkozy, pubblica un video in cui interpreta ‘Let it be” dei Beatles, in sostegno al marito Nicolas Sarkozy, l’ex presidente francese condannato a 5 anni di carcere nel processo sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale che nel 2007 lo portò all’Eliseo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
