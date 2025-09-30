L’ Oktoberfest attira milioni di visitatori a Monaco di Baviera. L’edizione di quest’anno, in programma dal 20 settembre al 7 ottobre, ha già visto centinaia di migliaia di persone recarsi in Germania per partecipare alla festa. Tra le opzioni di alloggio, il campeggio rimane una scelta diffusa, spesso proposto come alternativa economica agli hotel. Stoke Travel, uno dei principali operatori, pubblicizza tende già montate per due persone complete di materassini e sacchi a pelo, con “brunch quotidiano illimitato e feste in campeggio”, a partire da 65 euro a notte. Su TikTok diversi utenti hanno condiviso immagini e commenti relativi a questa soluzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Posso scegliere tra avere la mia valigia o avere il mio ragazzo nella tenda”: le lamentele dei campeggiatori all’Oktoberfest con qualcuno che parla di “esperienza disgustosa”