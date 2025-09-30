Positano sequestri all’hotel ‘Le Agavi’ | scoperti abusi edilizi a bar spa palestra e camere

Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata odierna, in Positano (SA), i Carabinieri della Compagnia di Amalfi (SA) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo – emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura — di una parte del complesso alberghiero di lusso denominato “Hotel Le Agavi”. Il provvedimento trae origine da una serie di sopralluoghi effettuati dalla polizia giudiziaria avvenuti tra aprile e luglio del 2024 durante i quali sono state rilevate, analizzando le planimetrie catastali e gli elaborati grafici allegati alle istanze di condono e di SCIA, abusi edilizi che hanno comportato aumenti di superficie e volumetria, modifiche dell’aspetto dell’immobile nonché cambi di destinazione d’uso in assenza dei titoli abilitativi edilizi e dei nulla ostaautorizzazioni paesaggistiche, con conseguente danno ambientale, alterazione delle bellezze naturali, aggravio del carico urbanistico e aumento del rischio sismico in un territorio gravato da numerosi vincoli di tutela. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

