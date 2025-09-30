Portò Vlahovic alla Juventus ora attacca | Non è lui che è scarso

L’autore del colpo Dusan Vlahovic alla Juventus passa all’attacco: “Non è colpa sua se non rende”. Dusan Vlahovic continua a essere il grande tema in casa Juventus. Lo è stato anche nel pre del big match contro l’Atalanta quando Giorgio Chiellini a DAZN è stato interpellato proprio circa il suo futuro. “Vlahovic sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno 2026”, ha esordito il Director of Football Strategy bianconero. “Ciò che si legge in questi giorni è surreale – prosegue l’ex difensore -. Si sta allenando bene, ha un ottimo atteggiamento sin dal primo giorno di ritiro. Il campo lo sta ripagando del suo ottimo lavoro”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

