Portò Vlahovic alla Juventus ora attacca | Non è lui che è scarso
L’autore del colpo Dusan Vlahovic alla Juventus passa all’attacco: “Non è colpa sua se non rende”. Dusan Vlahovic continua a essere il grande tema in casa Juventus. Lo è stato anche nel pre del big match contro l’Atalanta quando Giorgio Chiellini a DAZN è stato interpellato proprio circa il suo futuro. “Vlahovic sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno 2026”, ha esordito il Director of Football Strategy bianconero. “Ciò che si legge in questi giorni è surreale – prosegue l’ex difensore -. Si sta allenando bene, ha un ottimo atteggiamento sin dal primo giorno di ritiro. Il campo lo sta ripagando del suo ottimo lavoro”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Tutto si sarebbero aspettati in casa Juve tranne un Vlahovic così a inizio a stagione. Da separato in casa a protagonista assoluto con 5 gol e 1 assist in 6 partire tra Juve e Nazionale. E adesso l'acquisto più importante del mercato estivo dei bianconeri rischia
.@juventusfc, le parole di Dusan Vlahovic dopo la doppietta in Champions League contro il Borussia Dortmund - X Vai su X
Juventus: come cambia l'attacco, tra volti nuovi e la conferma di Dusan Vlahovic - Vlahovic resta, Kolo Muani non torna, ma arrivano due volti nuovi: il reparto avanzato della Juventus a fine mercato è tutto da scoprire.
Juventus, arriva al posto di Vlahovic: affare da 100 milioni in attacco - Il futuro di Dusan Vlahovic tiene sempre banco alla Juventus: potrebbe allontanarsi una big d'Europa per il bomber serbo