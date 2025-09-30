Porta a spasso il suo pitone reale e lo smarrisce nel parchetto dei bambini
Monza, 30 settembre 2025 – “ Cosa faccio col mio pitone oggi? Beh, lo porterò un po’ a spasso ” Sembra che abbia detto proprio così il proprietario di un serpente, un pitone reale lungo da adulto circa un metro e mezzo e originario dell’Africa centrale, che questo pomeriggio ha scatenato il panico nell’area bimbi dei giardinetti pubblici di via Guardini, al quartiere Sant’Albino. Non appena scattato l’allarme, visto che i l suo proprietario lo aveva appena smarrito, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza e gli agenti della polizia locale, a cui è toccato soprattutto proteggere i bambini che giocavano nel parchetto, mentre mamme e nonni vivevano con apprensione e preoccupazione l’episodio del tutto inusuale appena capitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
