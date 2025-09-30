Pontida ultima crociata ecco come l' autonomia differenziata diventa nuovo mito fondativo mentre l’Inps aspetta i barbari per non crollare

A Pontida, tra bandiere e slogan, ha fatto il suo ingresso trionfale Roberto Vannacci, generale in congedo ma in servizio nell’esercito della cialtroneria. Il suo discorso contro la società multiculturale e l’islamizzazione delle città ha segnato un salto di qualità — negativa — rispetto alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Pontida 2025, Salvini: "Mai i nostri figli a combattere in Ucraina". Omaggio a Kirk - Zaia avverte: "Se il candidato in Veneto non è nostro, sarà un problema".

Pontida senza entusiasmo, Salvini sottotono e malumori per Vannacci - Bilancio di Pontida 2025 tra Salvini sottotono, applausi a Vannacci e malumori interni.

