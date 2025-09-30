Ponte di Borgo Santa Maria riapertura al traffico leggero entro 40 giorni
Il ponte di Borgo Santa Maria, chiuso dal 13 agosto dopo un incendio, riaprirà entro 40 giorni, in senso alternato e per il solo traffico leggero, grazie al puntellamento della struttura, ma successivamente dovrà comunque essere abbattuto e ricostruito, per non meno di 18 mesi di lavori, e di una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Questa mattina il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha accolto in Comune il nuovo amministratore unico di Astral, Giuseppe Simeone, in un incontro che ha unito complimenti per il prestigioso incar