Ponte di Borgo Santa Maria riapertura al traffico leggero entro 40 giorni

Latinatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte di Borgo Santa Maria, chiuso dal 13 agosto dopo un incendio, riaprirà entro 40 giorni, in senso alternato e per il solo traffico leggero, grazie al puntellamento della struttura, ma successivamente dovrà comunque essere abbattuto e ricostruito, per non meno di 18 mesi di lavori, e di una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

