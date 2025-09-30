Ponte Borgo Santa Maria riapertura al traffico leggero entro 40 giorni

Il ponte di Borgo Santa Maria riaprirà entro 40 giorni, in senso alternato e per il solo traffico leggero, grazie al puntellamento della struttura, ma successivamente dovrà comunque essere abbattuto e ricostruito, per non meno di 18 mesi di lavori, e di una nuova chiusura di quel tratto di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it