Polizza catastrofale ultime ore per fare l’assicurazione obbligatoria

A partire dal 1° ottobre 2025 tutte le medie imprese italiane dovranno essere assicurate contro le catastrofi naturali. Dopo numerosi rinvii, anche per queste aziende è arrivata la scadenza dell’obbligo della polizza catastrofale, una norma che risale alla legge di bilancio del 2024 ma la cui entrata in vigore è stata continuamente prorogata. A marzo era toccato alle grandi imprese, che però in molti casi avevano già attivato assicurazioni di questo tipo. Entro fine anno sarà la volta delle piccole e delle micro imprese, anche se si è già cominciato a parlare di un’ulteriore proroga. I rischi economici di questi ritardi, però, sono enormi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

