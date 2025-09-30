Polizza catastrofale ultime ore per fare l’assicurazione obbligatoria

A partire dal 1° ottobre 2025 tutte le medie imprese italiane dovranno essere assicurate contro le catastrofi naturali. Dopo numerosi rinvii, anche per queste aziende è arrivata la scadenza dell’obbligo della polizza catastrofale, una norma che risale alla legge di bilancio del 2024 ma la cui entrata in vigore è stata continuamente prorogata. A marzo era toccato alle grandi imprese, che però in molti casi avevano già attivato assicurazioni di questo tipo. Entro fine anno sarà la volta delle piccole e delle micro imprese, anche se si è già cominciato a parlare di un’ulteriore proroga. I rischi economici di questi ritardi, però, sono enormi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Polizza catastrofale, ultime ore per fare l’assicurazione obbligatoria

In questa notizia si parla di: polizza - catastrofale

#Sediva #News del #25settembre Un titolare ci chiede: «Dal 1° ottobre scatterà l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale anche per le farmacie? E cosa succede se non la faccio?» Ecco i chiarimenti: 1° ottobre 2025: riguarda solo le medie imprese, - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Piemonte e Toscana, stop ai fondi senza polizza catastrofale https://ntplusfisco.ilsole24ore.com/art/lazio-piemonte-e-toscana-stop-fondi-senza-polizza-catastrofale-AHTogHoC?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X

Cos’è la polizza catastrofale, a cosa serve e quando è obbligatoria - Dal 2025 la polizza catastrofale è obbligatoria per le imprese e detraibile al 19% per i privati: ecco cosa copre, cosa esclude e chi deve farla. money.it scrive

Polizze catastrofali, dall'1 ottobre scatta l'obbligo per le medie imprese: cosa sapere - Leggi su Sky TG24 l'articolo Polizze catastrofali, dall'1 ottobre scatta l'obbligo per le medie imprese: cosa sapere ... Da tg24.sky.it