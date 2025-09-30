Poliziotto inglese finge di lavorare a gravi crimini al pc da casa ma digita sempre lo stesso tasto | licenziato

Fanpage.it | 30 set 2025

Il poliziotto di Durham avrebbe dovuto lavorare alla documentazione di importanti casi per due giorni alla settimana da casa ma faceva finta di svolgere dei compiti cliccando sempre lo stesso tasto sulla tastiera. Scoperto e licenziato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

