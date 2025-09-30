Polizia la questura di Perugia in festa per il santo patrono

La polizia di Stato di Perugia ha celebrato il suo patrono, san Michele Arcangelo. Vincitore nella lotta del bene contro il male, san Michele Arcangelo è stato proclamato patrono e protettore della Polizia di Stato, il 29 settembre 1949, da Papa Pio XII. Grande l'assonanza tra la missione.

