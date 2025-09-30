Roma, 30 set. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia è stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 16 settembre e si attesta al 30,1%, seguito dal Pd al 22,2 % che sale dello 0,3%. È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, invece, cresce dello 0,1% attestandosi al 12,5%. Forza Italia è all' 8,6%, (+0,1%) mentre la Lega resta all'8,4%. Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%, stabile. Azione è al 3,0% (-0,1%), Italia viva al 2,9% guadagna lo 0,2%. Infine Più Europa rimane al 2%, mentre Noi moderati (-0,1%) è allo 0,9 %. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Politica: sondaggio Only Numbers 'Porta a Porta', stabile Fdi e centrodestra