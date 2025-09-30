Politica arte scienza

Una vacanza, programmata da tempo a Creta, cade in un momento in cui è difficile abbandonarsi a una qualche consolante assenza da molteplici contesti affettivi, emotivi, politici. Nel fantastico mare

La giovane assessora che canta, suona l'ukulele e dirige il coro interculturale: "Anche l'arte è una forma di politica"

Al via la ’Casadeipensieri’. Memoria, arte e politica. Gli ospiti della rassegna

Addio ad Antonio Cividini, figura “di ponte” tra scienza e umanesimo, tra politica e arte

Arte, design, politica: l'#africa avvicina mondi Un colloquio con @omar_degan cittadino globale e curatore panafricano della nuova Biennale di architettura di #Nairobi

Beatrice Venezi alla Fenice: arte, politica e polemiche La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia ha acceso un dibattito infuocato. Da una parte, il prestigio dell'incarico e il curriculum della giovane direttrice

La democrazia, la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza - Dal Nitag italiano al Cdc americano, se i governi invadono il campo medico per attrarre scettici e no vax.

Clima, Rutelli: "Scienza, tecnologia e politica subito a lavoro per tutela patrimonio culturale" - "Oggi è stato impressionante sentire dai più grandi esperti e scienziati che noi rischiamo di perdere il patrimonio culturale che abbiamo ereditato.