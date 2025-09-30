Politeama 100 anni d’amore Festa ricordi sentimento
PRATO Un secolo di vita del Politeama Pratese e un cartellone che vuole festeggiarlo con una stagione speciale, molto attesa, quella del Centenario, intitolata “100 anni. Una storia d’amore“. L’amore come fil rouge che intreccia 18 spettacoli in scena da novembre ad aprile, un lungo e appassionante viaggio di storie ed emozioni con un omaggio alle radici e lo sguardo proiettato al futuro. Titolo dopo titolo, la nuova stagione esplorerà sentimenti e relazioni umane in un’alternanza di parole e musica: l’amore per la vita che vince su tutto, quello per i classici della letteratura, l’amore materno e il rapporto con i padri ma anche l’amore e il (dis)amore che degenera in ossessione e gelosia, le relazioni di amicizia, le dinamiche di coppia come fonte di divertenti equivoci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: politeama - anni
Dopo 33 anni chiude La Vie en Rose, lo storico negozio di moda femminile al Politeama
Il Politeama Pratese festeggia cento anni di vita con Tosca
Teatro Politeama al top. Ben vent’anni di attività con numeri da applausi
Vigna PR. . Festeggia i 50 anni di “Dancing Queen”, la leggendaria hit degli ABBA, con un evento speciale! Celebrating Tour – – Trieste – Politeama Rossetti 27 ottobre 2025 ? Biglietti in vendita su Tic - facebook.com Vai su Facebook
Politeama, 100 anni d’amore. Festa, ricordi, sentimento - Un secolo di vita del Politeama Pratese e un cartellone che vuole festeggiarlo con una stagione speciale, molto attesa, quella del Centenario, intitolata “100 anni. Da lanazione.it
Politeama Educational. Un super cartellone per bambini e ragazzi. Con l’amore per il teatro - Una storia d’Amore" e una promessa: che quell’amore, il sentimento forte che unisce il Politeama e la città, continui a scaldare anche il cuore del pubblico più giovane, le nuove ... Come scrive lanazione.it