PRATO Un secolo di vita del Politeama Pratese e un cartellone che vuole festeggiarlo con una stagione speciale, molto attesa, quella del Centenario, intitolata “100 anni. Una storia d’amore“. L’amore come fil rouge che intreccia 18 spettacoli in scena da novembre ad aprile, un lungo e appassionante viaggio di storie ed emozioni con un omaggio alle radici e lo sguardo proiettato al futuro. Titolo dopo titolo, la nuova stagione esplorerà sentimenti e relazioni umane in un’alternanza di parole e musica: l’amore per la vita che vince su tutto, quello per i classici della letteratura, l’amore materno e il rapporto con i padri ma anche l’amore e il (dis)amore che degenera in ossessione e gelosia, le relazioni di amicizia, le dinamiche di coppia come fonte di divertenti equivoci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Politeama, 100 anni d’amore. Festa, ricordi, sentimento